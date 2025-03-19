货币 / SENEA
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
107.53 USD 0.32 (0.30%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SENEA汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点107.32和高点109.57进行交易。
关注Seneca Foods Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENEA新闻
- Seneca Foods Stock: When LIFO Inflates More Than Growth (NASDAQ:SENEA)
- SENEA Upgrades to Outperform on Volume, Margin & EPS Tailwinds
- Seneca Stock Rises Following Q1 Earnings Despite Sales Decline
- Seneca Foods Reports Sales and Earnings for the Quarter and Twelve Months Ended March 31, 2025
- Seneca Foods: A Volatile, But Worthwhile, Prospect To Consider (NASDAQ:SENEA)
- Seneca Foods stock soars to all-time high of $94.49
- Seneca Foods stock soars to all-time high of $92.64
- Seneca Foods: With Easy Money Already Made, Time To Move On
日范围
107.32 109.57
年范围
60.92 115.26
- 前一天收盘价
- 107.21
- 开盘价
- 108.00
- 卖价
- 107.53
- 买价
- 107.83
- 最低价
- 107.32
- 最高价
- 109.57
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- -4.84%
- 6个月变化
- 21.15%
- 年变化
- 74.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值