QuotazioniSezioni
Valute / SENEA
Tornare a Azioni

SENEA: Seneca Foods Corp - Class A

103.05 USD 0.41 (0.40%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SENEA ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 101.73 e ad un massimo di 104.55.

Segui le dinamiche di Seneca Foods Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SENEA News

Intervallo Giornaliero
101.73 104.55
Intervallo Annuale
60.92 115.26
Chiusura Precedente
103.46
Apertura
103.94
Bid
103.05
Ask
103.35
Minimo
101.73
Massimo
104.55
Volume
178
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
-8.81%
Variazione Semestrale
16.10%
Variazione Annuale
66.77%
20 settembre, sabato