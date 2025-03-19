Valute / SENEA
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
103.05 USD 0.41 (0.40%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SENEA ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 101.73 e ad un massimo di 104.55.
Segui le dinamiche di Seneca Foods Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENEA News
Intervallo Giornaliero
101.73 104.55
Intervallo Annuale
60.92 115.26
- Chiusura Precedente
- 103.46
- Apertura
- 103.94
- Bid
- 103.05
- Ask
- 103.35
- Minimo
- 101.73
- Massimo
- 104.55
- Volume
- 178
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -8.81%
- Variazione Semestrale
- 16.10%
- Variazione Annuale
- 66.77%
20 settembre, sabato