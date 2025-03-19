通貨 / SENEA
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
103.46 USD 2.32 (2.19%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SENEAの今日の為替レートは、-2.19%変化しました。日中、通貨は1あたり102.82の安値と106.46の高値で取引されました。
Seneca Foods Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENEA News
- Seneca Foods Stock: When LIFO Inflates More Than Growth (NASDAQ:SENEA)
- SENEA Upgrades to Outperform on Volume, Margin & EPS Tailwinds
- Seneca Stock Rises Following Q1 Earnings Despite Sales Decline
- Seneca Foods Reports Sales and Earnings for the Quarter and Twelve Months Ended March 31, 2025
- Seneca Foods: A Volatile, But Worthwhile, Prospect To Consider (NASDAQ:SENEA)
- Seneca Foods stock soars to all-time high of $94.49
- Seneca Foods stock soars to all-time high of $92.64
- Seneca Foods: With Easy Money Already Made, Time To Move On
1日のレンジ
102.82 106.46
1年のレンジ
60.92 115.26
- 以前の終値
- 105.78
- 始値
- 105.34
- 買値
- 103.46
- 買値
- 103.76
- 安値
- 102.82
- 高値
- 106.46
- 出来高
- 160
- 1日の変化
- -2.19%
- 1ヶ月の変化
- -8.44%
- 6ヶ月の変化
- 16.56%
- 1年の変化
- 67.44%
