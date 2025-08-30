FiyatlarBölümler
Dövizler / SDVY
Geri dön - Hisse senetleri

SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.18 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SDVY fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.99 ve Yüksek fiyatı olarak 38.28 aralığında işlem gördü.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDVY haberleri

Günlük aralık
37.99 38.28
Yıllık aralık
28.84 40.59
Önceki kapanış
38.19
Açılış
38.18
Satış
38.18
Alış
38.48
Düşük
37.99
Yüksek
38.28
Hacim
2.067 K
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
1.65%
6 aylık değişim
14.11%
Yıllık değişim
5.27%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%