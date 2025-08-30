CotationsSections
Devises / SDVY
Retour à Actions

SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SDVY a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.99 et à un maximum de 38.15.

Suivez la dynamique First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
37.99 38.15
Range Annuel
28.84 40.59
Clôture Précédente
38.19
Ouverture
38.06
Bid
38.12
Ask
38.42
Plus Bas
37.99
Plus Haut
38.15
Volume
247
Changement quotidien
-0.18%
Changement Mensuel
1.49%
Changement à 6 Mois
13.93%
Changement Annuel
5.10%
