SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SDVY para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.99 e o mais alto foi 38.15.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
37.99 38.15
Faixa anual
28.84 40.59
Fechamento anterior
38.19
Open
38.06
Bid
38.12
Ask
38.42
Low
37.99
High
38.15
Volume
247
Mudança diária
-0.18%
Mudança mensal
1.49%
Mudança de 6 meses
13.93%
Mudança anual
5.10%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.