Moedas / SDVY
SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
38.12 USD 0.07 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SDVY para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.99 e o mais alto foi 38.15.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SDVY Notícias
Faixa diária
37.99 38.15
Faixa anual
28.84 40.59
- Fechamento anterior
- 38.19
- Open
- 38.06
- Bid
- 38.12
- Ask
- 38.42
- Low
- 37.99
- High
- 38.15
- Volume
- 247
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 1.49%
- Mudança de 6 meses
- 13.93%
- Mudança anual
- 5.10%