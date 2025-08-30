Валюты / SDVY
SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
38.12 USD 0.07 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SDVY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.99, а максимальная — 38.15.
Следите за динамикой First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
37.99 38.15
Годовой диапазон
28.84 40.59
- Предыдущее закрытие
- 38.19
- Open
- 38.06
- Bid
- 38.12
- Ask
- 38.42
- Low
- 37.99
- High
- 38.15
- Объем
- 247
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 1.49%
- 6-месячное изменение
- 13.93%
- Годовое изменение
- 5.10%
22 сентября, понедельник
13:45
USD