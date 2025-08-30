КотировкиРазделы
SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SDVY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.99, а максимальная — 38.15.

Следите за динамикой First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.99 38.15
Годовой диапазон
28.84 40.59
Предыдущее закрытие
38.19
Open
38.06
Bid
38.12
Ask
38.42
Low
37.99
High
38.15
Объем
247
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
1.49%
6-месячное изменение
13.93%
Годовое изменение
5.10%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.