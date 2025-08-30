报价部分
SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SDVY汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点37.99和高点38.15进行交易。

关注First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
37.99 38.15
年范围
28.84 40.59
前一天收盘价
38.19
开盘价
38.06
卖价
38.12
买价
38.42
最低价
37.99
最高价
38.15
交易量
247
日变化
-0.18%
月变化
1.49%
6个月变化
13.93%
年变化
5.10%
