货币 / SDVY
SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
38.12 USD 0.07 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SDVY汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点37.99和高点38.15进行交易。
关注First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDVY新闻
- Should First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) Be on Your Investing Radar?
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- SDVY: Rising Dividend Achievers As A Quality Filter (NASDAQ:SDVY)
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- Fall Volatility Favors Gold
- S&P 500 Snapshot: Inflation Worries Snap 3-Week Win Streak
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- U.S. ETF Growth Easily Outpaces Market Gains Since 2020
- Markets Weekly Outlook: U.S. Non-Farm Payrolls, U.S. ISM Services PMIs, Eurozone Inflation
日范围
37.99 38.15
年范围
28.84 40.59
- 前一天收盘价
- 38.19
- 开盘价
- 38.06
- 卖价
- 38.12
- 买价
- 38.42
- 最低价
- 37.99
- 最高价
- 38.15
- 交易量
- 247
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 1.49%
- 6个月变化
- 13.93%
- 年变化
- 5.10%