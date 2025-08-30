KurseKategorien
SDVY
SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SDVY hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.99 bis zu einem Hoch von 38.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
37.99 38.15
Jahresspanne
28.84 40.59
Vorheriger Schlusskurs
38.19
Eröffnung
38.06
Bid
38.12
Ask
38.42
Tief
37.99
Hoch
38.15
Volumen
247
Tagesänderung
-0.18%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
13.93%
Jahresänderung
5.10%
