通貨 / SDVY
SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
38.12 USD 0.07 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SDVYの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり37.99の安値と38.15の高値で取引されました。
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
37.99 38.15
1年のレンジ
28.84 40.59
- 以前の終値
- 38.19
- 始値
- 38.06
- 買値
- 38.12
- 買値
- 38.42
- 安値
- 37.99
- 高値
- 38.15
- 出来高
- 247
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- 1.49%
- 6ヶ月の変化
- 13.93%
- 1年の変化
- 5.10%