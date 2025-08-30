クォートセクション
通貨 / SDVY
株に戻る

SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SDVYの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり37.99の安値と38.15の高値で取引されました。

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDVY News

1日のレンジ
37.99 38.15
1年のレンジ
28.84 40.59
以前の終値
38.19
始値
38.06
買値
38.12
買値
38.42
安値
37.99
高値
38.15
出来高
247
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
1.49%
6ヶ月の変化
13.93%
1年の変化
5.10%
22 9月, 月曜日
13:45
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待