시세섹션
통화 / SDVY
주식로 돌아가기

SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SDVY 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.99이고 고가는 38.15이었습니다.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDVY News

일일 변동 비율
37.99 38.15
년간 변동
28.84 40.59
이전 종가
38.19
시가
38.06
Bid
38.12
Ask
38.42
저가
37.99
고가
38.15
볼륨
247
일일 변동
-0.18%
월 변동
1.49%
6개월 변동
13.93%
년간 변동율
5.10%
22 9월, 월요일
13:45
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
훑어보기