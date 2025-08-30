QuotazioniSezioni
Valute / SDVY
Tornare a Azioni

SDVY: First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

38.12 USD 0.07 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SDVY ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.99 e ad un massimo di 38.15.

Segui le dinamiche di First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDVY News

Intervallo Giornaliero
37.99 38.15
Intervallo Annuale
28.84 40.59
Chiusura Precedente
38.19
Apertura
38.06
Bid
38.12
Ask
38.42
Minimo
37.99
Massimo
38.15
Volume
247
Variazione giornaliera
-0.18%
Variazione Mensile
1.49%
Variazione Semestrale
13.93%
Variazione Annuale
5.10%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev