SDS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi 14.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.20 - 14.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3019 değerine ulaştı. SDS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi şu anda 14.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -32.16% ve USD değerlerini izler. SDS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SDS hisse senedi nasıl alınır? ProShares UltraShort S&P500 hisselerini şu anki 14.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.26 ve Ask 14.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3019 ve günlük değişim oranı -0.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SDS fiyat hareketlerini takip edin.

SDS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares UltraShort S&P500 hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 14.15 - 28.31 ve mevcut fiyatı 14.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.26 veya Ask 14.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.19% ve 6 aylık değişim oranı -29.89% değerlerini karşılaştırır. SDS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi yıllık olarak 28.31 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 14.15 - 28.31). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares UltraShort S&P500 performansını takip edin.

ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares UltraShort S&P500 (SDS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 14.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 14.15 - 28.31 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SDS fiyat hareketlerini izleyin.