- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SDS: ProShares UltraShort S&P500
SDS fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.20 ve Yüksek fiyatı olarak 14.32 aralığında işlem gördü.
ProShares UltraShort S&P500 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDS haberleri
- Equity Market Outlook Q4 2025
- The Outlook For S&P 500 Dividends In October 2025 (null:SPX)
- S&P 500 Rebounds On Favorable U.S.-China Tariff War News
- Fall in China's exports of rare earth magnets stokes supply chain fears
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Promised Recession… So Where Is It?
- SDS: Benefits And Risks Of The -2x S&P 500 Leveraged ETF (NYSEARCA:SDS)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- Singularity And The Buzzard
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
Sıkça sorulan sorular
SDS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi 14.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.20 - 14.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3019 değerine ulaştı. SDS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi temettü ödüyor mu?
ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi şu anda 14.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -32.16% ve USD değerlerini izler. SDS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SDS hisse senedi nasıl alınır?
ProShares UltraShort S&P500 hisselerini şu anki 14.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.26 ve Ask 14.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3019 ve günlük değişim oranı -0.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SDS fiyat hareketlerini takip edin.
SDS hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ProShares UltraShort S&P500 hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 14.15 - 28.31 ve mevcut fiyatı 14.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.26 veya Ask 14.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.19% ve 6 aylık değişim oranı -29.89% değerlerini karşılaştırır. SDS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi yıllık olarak 28.31 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 14.15 - 28.31). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares UltraShort S&P500 performansını takip edin.
ProShares UltraShort S&P500 hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 14.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 14.15 - 28.31 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SDS fiyat hareketlerini izleyin.
SDS hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ProShares UltraShort S&P500 geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 14.26 ve yıllık değişim oranı -32.16% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 14.26
- Açılış
- 14.27
- Satış
- 14.26
- Alış
- 14.56
- Düşük
- 14.20
- Yüksek
- 14.32
- Hacim
- 3.019 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -2.19%
- 6 aylık değişim
- -29.89%
- Yıllık değişim
- -32.16%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki