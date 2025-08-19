QuotazioniSezioni
SDS: ProShares UltraShort S&P500

14.57 USD 0.14 (0.95%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SDS ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.50 e ad un massimo di 14.84.

Segui le dinamiche di ProShares UltraShort S&P500. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SDS oggi?

Oggi le azioni ProShares UltraShort S&P500 sono prezzate a 14.57. Viene scambiato all'interno di 14.50 - 14.84, la chiusura di ieri è stata 14.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 7058. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SDS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares UltraShort S&P500 pagano dividendi?

ProShares UltraShort S&P500 è attualmente valutato a 14.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -30.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SDS.

Come acquistare azioni SDS?

Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort S&P500 al prezzo attuale di 14.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.57 o 14.87, mentre 7058 e -1.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SDS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SDS?

Investire in ProShares UltraShort S&P500 implica considerare l'intervallo annuale 14.15 - 28.31 e il prezzo attuale 14.57. Molti confrontano -0.07% e -28.37% prima di effettuare ordini su 14.57 o 14.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SDS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort S&P500?

Il prezzo massimo di ProShares UltraShort S&P500 nell'ultimo anno è stato 28.31. All'interno di 14.15 - 28.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort S&P500 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort S&P500?

Il prezzo più basso di ProShares UltraShort S&P500 (SDS) nel corso dell'anno è stato 14.15. Confrontandolo con gli attuali 14.57 e 14.15 - 28.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SDS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SDS?

ProShares UltraShort S&P500 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.71 e -30.69%.

Intervallo Giornaliero
14.50 14.84
Intervallo Annuale
14.15 28.31
Chiusura Precedente
14.71
Apertura
14.79
Bid
14.57
Ask
14.87
Minimo
14.50
Massimo
14.84
Volume
7.058 K
Variazione giornaliera
-0.95%
Variazione Mensile
-0.07%
Variazione Semestrale
-28.37%
Variazione Annuale
-30.69%
20 ottobre, lunedì
14:00
USD
CB Leading Economic Index m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
-0.5%