- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SDS: ProShares UltraShort S&P500
Il tasso di cambio SDS ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.50 e ad un massimo di 14.84.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort S&P500. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDS News
- Fall in China's exports of rare earth magnets stokes supply chain fears
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Promised Recession… So Where Is It?
- SDS: Benefits And Risks Of The -2x S&P 500 Leveraged ETF (NYSEARCA:SDS)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- Singularity And The Buzzard
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SDS oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraShort S&P500 sono prezzate a 14.57. Viene scambiato all'interno di 14.50 - 14.84, la chiusura di ieri è stata 14.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 7058. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SDS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraShort S&P500 pagano dividendi?
ProShares UltraShort S&P500 è attualmente valutato a 14.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -30.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SDS.
Come acquistare azioni SDS?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort S&P500 al prezzo attuale di 14.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.57 o 14.87, mentre 7058 e -1.49% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SDS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SDS?
Investire in ProShares UltraShort S&P500 implica considerare l'intervallo annuale 14.15 - 28.31 e il prezzo attuale 14.57. Molti confrontano -0.07% e -28.37% prima di effettuare ordini su 14.57 o 14.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SDS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort S&P500?
Il prezzo massimo di ProShares UltraShort S&P500 nell'ultimo anno è stato 28.31. All'interno di 14.15 - 28.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort S&P500 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort S&P500?
Il prezzo più basso di ProShares UltraShort S&P500 (SDS) nel corso dell'anno è stato 14.15. Confrontandolo con gli attuali 14.57 e 14.15 - 28.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SDS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SDS?
ProShares UltraShort S&P500 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.71 e -30.69%.
- Chiusura Precedente
- 14.71
- Apertura
- 14.79
- Bid
- 14.57
- Ask
- 14.87
- Minimo
- 14.50
- Massimo
- 14.84
- Volume
- 7.058 K
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- -0.07%
- Variazione Semestrale
- -28.37%
- Variazione Annuale
- -30.69%