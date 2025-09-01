- Обзор рынка
SDS: ProShares UltraShort S&P500
Курс SDS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.20, а максимальная — 14.32.
Следите за динамикой ProShares UltraShort S&P500. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SDS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDS сегодня?
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) сегодня оценивается на уровне 14.26. Инструмент торгуется в пределах 14.20 - 14.32, вчерашнее закрытие составило 14.26, а торговый объем достиг 3019. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort S&P500?
ProShares UltraShort S&P500 в настоящее время оценивается в 14.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.16% и USD. Отслеживайте движения SDS на графике в реальном времени.
Как купить акции SDS?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort S&P500 (SDS) по текущей цене 14.26. Ордера обычно размещаются около 14.26 или 14.56, тогда как 3019 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDS?
Инвестирование в ProShares UltraShort S&P500 предполагает учет годового диапазона 14.15 - 28.31 и текущей цены 14.26. Многие сравнивают -2.19% и -29.89% перед размещением ордеров на 14.26 или 14.56. Изучайте ежедневные изменения цены SDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort S&P500?
Самая высокая цена ProShares UltraShort S&P500 (SDS) за последний год составила 28.31. Акции заметно колебались в пределах 14.15 - 28.31, сравнение с 14.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort S&P500 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort S&P500?
Самая низкая цена ProShares UltraShort S&P500 (SDS) за год составила 14.15. Сравнение с текущими 14.26 и 14.15 - 28.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDS?
В прошлом ProShares UltraShort S&P500 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.26 и -32.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.26
- Open
- 14.27
- Bid
- 14.26
- Ask
- 14.56
- Low
- 14.20
- High
- 14.32
- Объем
- 3.019 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -2.19%
- 6-месячное изменение
- -29.89%
- Годовое изменение
- -32.16%
- Акт.
-
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.