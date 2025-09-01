КотировкиРазделы
SDS: ProShares UltraShort S&P500

14.26 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SDS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.20, а максимальная — 14.32.

Следите за динамикой ProShares UltraShort S&P500. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDS сегодня?

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) сегодня оценивается на уровне 14.26. Инструмент торгуется в пределах 14.20 - 14.32, вчерашнее закрытие составило 14.26, а торговый объем достиг 3019. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort S&P500?

ProShares UltraShort S&P500 в настоящее время оценивается в 14.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.16% и USD. Отслеживайте движения SDS на графике в реальном времени.

Как купить акции SDS?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort S&P500 (SDS) по текущей цене 14.26. Ордера обычно размещаются около 14.26 или 14.56, тогда как 3019 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDS?

Инвестирование в ProShares UltraShort S&P500 предполагает учет годового диапазона 14.15 - 28.31 и текущей цены 14.26. Многие сравнивают -2.19% и -29.89% перед размещением ордеров на 14.26 или 14.56. Изучайте ежедневные изменения цены SDS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort S&P500?

Самая высокая цена ProShares UltraShort S&P500 (SDS) за последний год составила 28.31. Акции заметно колебались в пределах 14.15 - 28.31, сравнение с 14.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort S&P500 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort S&P500?

Самая низкая цена ProShares UltraShort S&P500 (SDS) за год составила 14.15. Сравнение с текущими 14.26 и 14.15 - 28.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDS?

В прошлом ProShares UltraShort S&P500 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.26 и -32.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.20 14.32
Годовой диапазон
14.15 28.31
Предыдущее закрытие
14.26
Open
14.27
Bid
14.26
Ask
14.56
Low
14.20
High
14.32
Объем
3.019 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-2.19%
6-месячное изменение
-29.89%
Годовое изменение
-32.16%
