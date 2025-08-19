- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SDS: ProShares UltraShort S&P500
SDS 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.50이고 고가는 14.84이었습니다.
ProShares UltraShort S&P500 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDS News
- Fall in China's exports of rare earth magnets stokes supply chain fears
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Promised Recession… So Where Is It?
- SDS: Benefits And Risks Of The -2x S&P 500 Leveraged ETF (NYSEARCA:SDS)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- Singularity And The Buzzard
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
자주 묻는 질문
오늘 SDS 주식의 가격은?
ProShares UltraShort S&P500 주식은 당일 14.57에 가격이 책정되며 14.50 - 14.84 내에서 거래되고 어제의 종가는 14.71 였고 거래 볼륨은 7058이었습니다. SDS의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
ProShares UltraShort S&P500 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
ProShares UltraShort S&P500은 현재 14.57로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -30.69% 및 USD를 지켜 봅니다. SDS의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
SDS 주식을 매수하는 방법은?
ProShares UltraShort S&P500의 주식을 현재 14.57의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 14.87 근처로 접수되며 7058 및 -1.49%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SDS의 업데이트를 확인해 보세요.
SDS 주식에 투자하는 방법은?
ProShares UltraShort S&P500에 대한 투자시에는 연간 변동폭 14.15 - 28.31 및 현재 가격 14.57을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.07% 및 -28.37%를 비교합니다. SDS 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
ProShares UltraShort S&P500 주식 최고가는?
지난해 ProShares UltraShort S&P500의 최고가는 28.31였습니다. 14.15 - 28.31 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 14.71와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 ProShares UltraShort S&P500의 움직임을 살펴보세요.
ProShares UltraShort S&P500 최저가는?
연중 ProShares UltraShort S&P500 (SDS)의 최저 가격은 14.15였습니다. 현재 14.57 및 14.15 - 28.31와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SDS의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
SDS 주식의 분할은 언제였는지?
ProShares UltraShort S&P500은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 14.71 및 -30.69%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 14.71
- 시가
- 14.79
- Bid
- 14.57
- Ask
- 14.87
- 저가
- 14.50
- 고가
- 14.84
- 볼륨
- 7.058 K
- 일일 변동
- -0.95%
- 월 변동
- -0.07%
- 6개월 변동
- -28.37%
- 년간 변동율
- -30.69%