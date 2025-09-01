- Visão do mercado
SDS: ProShares UltraShort S&P500
A taxa do SDS para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.20 e o mais alto foi 14.32.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort S&P500. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SDS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SDS hoje?
Hoje ProShares UltraShort S&P500 (SDS) está avaliado em 14.26. O instrumento é negociado dentro de 14.20 - 14.32, o fechamento de ontem foi 14.26, e o volume de negociação atingiu 3019. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SDS em tempo real.
As ações de ProShares UltraShort S&P500 pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraShort S&P500 está avaliado em 14.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -32.16% e USD. Monitore os movimentos de SDS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SDS?
Você pode comprar ações de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) pelo preço atual 14.26. Ordens geralmente são executadas perto de 14.26 ou 14.56, enquanto 3019 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SDS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SDS?
Investir em ProShares UltraShort S&P500 envolve considerar a faixa anual 14.15 - 28.31 e o preço atual 14.26. Muitos comparam -2.19% e -29.89% antes de enviar ordens em 14.26 ou 14.56. Estude as mudanças diárias de preço de SDS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort S&P500?
O maior preço de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) no último ano foi 28.31. As ações oscilaram bastante dentro de 14.15 - 28.31, e a comparação com 14.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort S&P500 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort S&P500?
O menor preço de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) no ano foi 14.15. A comparação com o preço atual 14.26 e 14.15 - 28.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SDS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SDS?
No passado ProShares UltraShort S&P500 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.26 e -32.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.26
- Open
- 14.27
- Bid
- 14.26
- Ask
- 14.56
- Low
- 14.20
- High
- 14.32
- Volume
- 3.019 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -2.19%
- Mudança de 6 meses
- -29.89%
- Mudança anual
- -32.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.