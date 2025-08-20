CotizacionesSecciones
SDS: ProShares UltraShort S&P500

14.26 USD 0.31 (2.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SDS de hoy ha cambiado un -2.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.22, mientras que el máximo ha alcanzado 14.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort S&P500. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

SDS News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SDS hoy?

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) se evalúa hoy en 14.26. El instrumento se negocia dentro de 14.22 - 14.44; el cierre de ayer ha sido 14.57 y el volumen comercial ha alcanzado 3836. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SDS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraShort S&P500?

ProShares UltraShort S&P500 se evalúa actualmente en 14.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -32.16% y USD. Monitoree los movimientos de SDS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SDS?

Puede comprar acciones de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) al precio actual de 14.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.26 o 14.56, mientras que 3836 y -1.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SDS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SDS?

Invertir en ProShares UltraShort S&P500 implica tener en cuenta el rango anual 14.15 - 28.31 y el precio actual 14.26. Muchos comparan -2.19% y -29.89% antes de colocar órdenes en 14.26 o 14.56. Estudie los cambios diarios de precios de SDS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraShort S&P500?

El precio más alto de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) en el último año ha sido 28.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.15 - 28.31, una comparación con 14.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraShort S&P500 en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraShort S&P500?

El precio más bajo de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) para el año ha sido 14.15. La comparación con los actuales 14.26 y 14.15 - 28.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SDS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SDS?

En el pasado, ProShares UltraShort S&P500 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.57 y -32.16% después de las acciones corporativas.

Rango diario
14.22 14.44
Rango anual
14.15 28.31
Cierres anteriores
14.57
Open
14.44
Bid
14.26
Ask
14.56
Low
14.22
High
14.44
Volumen
3.836 K
Cambio diario
-2.13%
Cambio mensual
-2.19%
Cambio a 6 meses
-29.89%
Cambio anual
-32.16%
