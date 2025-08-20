- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SDS: ProShares UltraShort S&P500
El tipo de cambio de SDS de hoy ha cambiado un -2.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.22, mientras que el máximo ha alcanzado 14.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort S&P500. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDS News
- S&P 500 Rebounds On Favorable U.S.-China Tariff War News
- Fall in China's exports of rare earth magnets stokes supply chain fears
- S&P 500 Drops As U.S.-China Tariff War Reignites
- This Isn't 1999: The AI Supercycle (SP500)
- How To Know When The Market Has Topped (NYSEARCA:SPY)
- S&P 500 Rises To Record Highs After US Government Shuts Down (SPX)
- Promised Recession… So Where Is It?
- SDS: Benefits And Risks Of The -2x S&P 500 Leveraged ETF (NYSEARCA:SDS)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- Singularity And The Buzzard
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- EU-USA Trade Framework Should Instill Market Optimism (NASDAQ:DAX)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SDS hoy?
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) se evalúa hoy en 14.26. El instrumento se negocia dentro de 14.22 - 14.44; el cierre de ayer ha sido 14.57 y el volumen comercial ha alcanzado 3836. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SDS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraShort S&P500?
ProShares UltraShort S&P500 se evalúa actualmente en 14.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -32.16% y USD. Monitoree los movimientos de SDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SDS?
Puede comprar acciones de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) al precio actual de 14.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.26 o 14.56, mientras que 3836 y -1.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SDS?
Invertir en ProShares UltraShort S&P500 implica tener en cuenta el rango anual 14.15 - 28.31 y el precio actual 14.26. Muchos comparan -2.19% y -29.89% antes de colocar órdenes en 14.26 o 14.56. Estudie los cambios diarios de precios de SDS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraShort S&P500?
El precio más alto de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) en el último año ha sido 28.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.15 - 28.31, una comparación con 14.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraShort S&P500 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraShort S&P500?
El precio más bajo de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) para el año ha sido 14.15. La comparación con los actuales 14.26 y 14.15 - 28.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SDS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SDS?
En el pasado, ProShares UltraShort S&P500 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.57 y -32.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.57
- Open
- 14.44
- Bid
- 14.26
- Ask
- 14.56
- Low
- 14.22
- High
- 14.44
- Volumen
- 3.836 K
- Cambio diario
- -2.13%
- Cambio mensual
- -2.19%
- Cambio a 6 meses
- -29.89%
- Cambio anual
- -32.16%