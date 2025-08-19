CotationsSections
SDS: ProShares UltraShort S&P500

14.57 USD 0.14 (0.95%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SDS a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.50 et à un maximum de 14.84.

Suivez la dynamique ProShares UltraShort S&P500. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SDS aujourd'hui ?

L'action ProShares UltraShort S&P500 est cotée à 14.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.50 - 14.84, a clôturé hier à 14.71 et son volume d'échange a atteint 7058. Le graphique en temps réel du cours de SDS présente ces mises à jour.

L'action ProShares UltraShort S&P500 verse-t-elle des dividendes ?

ProShares UltraShort S&P500 est actuellement valorisé à 14.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -30.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SDS.

Comment acheter des actions SDS ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraShort S&P500 au cours actuel de 14.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.57 ou de 14.87, le 7058 et le -1.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SDS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SDS ?

Investir dans ProShares UltraShort S&P500 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.15 - 28.31 et le prix actuel 14.57. Beaucoup comparent -0.07% et -28.37% avant de passer des ordres à 14.57 ou 14.87. Consultez le graphique du cours de SDS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraShort S&P500 ?

Le cours le plus élevé de ProShares UltraShort S&P500 l'année dernière était 28.31. Au cours de 14.15 - 28.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraShort S&P500 sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraShort S&P500 ?

Le cours le plus bas de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) sur l'année a été 14.15. Sa comparaison avec 14.57 et 14.15 - 28.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SDS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SDS a-t-elle été divisée ?

ProShares UltraShort S&P500 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.71 et -30.69% après les opérations sur titres.

Range quotidien
14.50 14.84
Range Annuel
14.15 28.31
Clôture Précédente
14.71
Ouverture
14.79
Bid
14.57
Ask
14.87
Plus Bas
14.50
Plus Haut
14.84
Volume
7.058 K
Changement quotidien
-0.95%
Changement Mensuel
-0.07%
Changement à 6 Mois
-28.37%
Changement Annuel
-30.69%
20 octobre, lundi
14:00
USD
Indice CB économique de premier plan m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
-0.5%