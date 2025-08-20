- Übersicht
SDS: ProShares UltraShort S&P500
Der Wechselkurs von SDS hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.33 bis zu einem Hoch von 14.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort S&P500-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SDS heute?
Die Aktie von ProShares UltraShort S&P500 (SDS) notiert heute bei 14.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.33 - 14.44 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.57 und das Handelsvolumen erreichte 891. Das Live-Chart von SDS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SDS Dividenden?
ProShares UltraShort S&P500 wird derzeit mit 14.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -31.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SDS zu verfolgen.
Wie kaufe ich SDS-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraShort S&P500 (SDS) zum aktuellen Kurs von 14.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.35 oder 14.65 platziert, während 891 und -0.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SDS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SDS-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraShort S&P500 müssen die jährliche Spanne 14.15 - 28.31 und der aktuelle Kurs 14.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.58% und -29.45%, bevor sie Orders zu 14.35 oder 14.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SDS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort S&P500?
Der höchste Kurs von ProShares UltraShort S&P500 (SDS) im vergangenen Jahr lag bei 28.31. Innerhalb von 14.15 - 28.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort S&P500 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort S&P500?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort S&P500 (SDS) im Laufe des Jahres betrug 14.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.35 und der Spanne 14.15 - 28.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SDS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SDS statt?
ProShares UltraShort S&P500 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.57 und -31.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
