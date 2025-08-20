- 概要
SDS: ProShares UltraShort S&P500
SDSの今日の為替レートは、-2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり14.22の安値と14.44の高値で取引されました。
ProShares UltraShort S&P500ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SDS News
よくあるご質問
SDS株の現在の価格は？
ProShares UltraShort S&P500の株価は本日14.26です。14.22 - 14.44内で取引され、前日の終値は14.57、取引量は3836に達しました。SDSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraShort S&P500の株は配当を出しますか？
ProShares UltraShort S&P500の現在の価格は14.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は-32.16%やUSDにも注目します。SDSの動きはライブチャートで確認できます。
SDS株を買う方法は？
ProShares UltraShort S&P500の株は現在14.26で購入可能です。注文は通常14.26または14.56付近で行われ、3836や-1.25%が市場の動きを示します。SDSの最新情報はライブチャートで確認できます。
SDS株に投資する方法は？
ProShares UltraShort S&P500への投資では、年間の値幅14.15 - 28.31と現在の14.26を考慮します。注文は多くの場合14.26や14.56で行われる前に、-2.19%や-29.89%と比較されます。SDSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort S&P500の株の最高値は？
ProShares UltraShort S&P500の過去1年の最高値は28.31でした。14.15 - 28.31内で株価は大きく変動し、14.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort S&P500のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort S&P500の株の最低値は？
ProShares UltraShort S&P500(SDS)の年間最安値は14.15でした。現在の14.26や14.15 - 28.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SDSの動きはライブチャートで確認できます。
SDSの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraShort S&P500は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.57、-32.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.57
- 始値
- 14.44
- 買値
- 14.26
- 買値
- 14.56
- 安値
- 14.22
- 高値
- 14.44
- 出来高
- 3.836 K
- 1日の変化
- -2.13%
- 1ヶ月の変化
- -2.19%
- 6ヶ月の変化
- -29.89%
- 1年の変化
- -32.16%