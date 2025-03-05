Dövizler / SDRL
SDRL: Seadrill Limited
31.02 USD 2.13 (6.43%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SDRL fiyatı bugün -6.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.95 ve Yüksek fiyatı olarak 32.95 aralığında işlem gördü.
Seadrill Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SDRL haberleri
Günlük aralık
30.95 32.95
Yıllık aralık
17.74 42.36
- Önceki kapanış
- 33.15
- Açılış
- 32.95
- Satış
- 31.02
- Alış
- 31.32
- Düşük
- 30.95
- Yüksek
- 32.95
- Hacim
- 1.991 K
- Günlük değişim
- -6.43%
- Aylık değişim
- -1.77%
- 6 aylık değişim
- 23.63%
- Yıllık değişim
- -20.66%
21 Eylül, Pazar