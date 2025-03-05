Währungen / SDRL
SDRL: Seadrill Limited
33.15 USD 0.67 (1.98%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SDRL hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.12 bis zu einem Hoch von 34.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seadrill Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SDRL News
- Seadrill Limited (SDRL): A Bull Case Theory
- Seadrill updates executive salaries and roles for senior officers
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Seadrill Stock?
- Seadrill’s joint venture secures two drilling contracts in Angola
- Seadrill's Drillships Secure Key Contracts in the Gulf of America
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Seadrill Limited (SDRL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Nabors Industries (NBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Seadrill estimates liability up to $53 million after UK court ruling
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Patient Capital Management Q2 2025 Investment Review
- Transocean (RIG) Stock: An Underappreciated Offshore Leader
- Seadrill Stock: Weak Outlook, But A Cheap Way To Acquire Additional Rigs (NYSE:SDRL)
- These Fossil Fuels Stocks Rallied As Senate Passed Trump's Tax, Spending Plan
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Citi sees oil prices supported by risk premium, capped by 2026 oversupply
- Seadrill Limited Stock: Tough Times Ahead, So It’s Best To Sell For Now (NYSE:SDRL)
- Top 3 Energy Stocks You'll Regret Missing In Q2 - Noble Corp (NYSE:NE), Nabors Industries (NYSE:NBR)
- Transocean: Strong Near-Term Contract Coverage Reflected In Premium Valuation (RIG)
- Seadrill Limited: Well Positioned For Stormy Market Conditions (NYSE:SDRL)
- Undercovered Dozen: Lamb Weston, Sunnova, Teleperformance, DiDi Global +
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
- Seadrill: Capitulation Is Coming, We're Buying The Dip (NYSE:SDRL)
Tagesspanne
33.12 34.12
Jahresspanne
17.74 42.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.82
- Eröffnung
- 34.10
- Bid
- 33.15
- Ask
- 33.45
- Tief
- 33.12
- Hoch
- 34.12
- Volumen
- 1.166 K
- Tagesänderung
- -1.98%
- Monatsänderung
- 4.97%
- 6-Monatsänderung
- 32.12%
- Jahresänderung
- -15.22%
