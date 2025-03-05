KurseKategorien
SDRL: Seadrill Limited

33.15 USD 0.67 (1.98%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SDRL hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.12 bis zu einem Hoch von 34.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Seadrill Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
33.12 34.12
Jahresspanne
17.74 42.36
Vorheriger Schlusskurs
33.82
Eröffnung
34.10
Bid
33.15
Ask
33.45
Tief
33.12
Hoch
34.12
Volumen
1.166 K
Tagesänderung
-1.98%
Monatsänderung
4.97%
6-Monatsänderung
32.12%
Jahresänderung
-15.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K