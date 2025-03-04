Валюты / SDRL
SDRL: Seadrill Limited
34.04 USD 1.04 (3.15%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SDRL за сегодня изменился на 3.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.08, а максимальная — 34.19.
Следите за динамикой Seadrill Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
33.08 34.19
Годовой диапазон
17.74 42.36
- Предыдущее закрытие
- 33.00
- Open
- 33.37
- Bid
- 34.04
- Ask
- 34.34
- Low
- 33.08
- High
- 34.19
- Объем
- 1.189 K
- Дневное изменение
- 3.15%
- Месячное изменение
- 7.79%
- 6-месячное изменение
- 35.67%
- Годовое изменение
- -12.94%
