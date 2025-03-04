КотировкиРазделы
SDRL: Seadrill Limited

34.04 USD 1.04 (3.15%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SDRL за сегодня изменился на 3.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.08, а максимальная — 34.19.

Следите за динамикой Seadrill Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.08 34.19
Годовой диапазон
17.74 42.36
Предыдущее закрытие
33.00
Open
33.37
Bid
34.04
Ask
34.34
Low
33.08
High
34.19
Объем
1.189 K
Дневное изменение
3.15%
Месячное изменение
7.79%
6-месячное изменение
35.67%
Годовое изменение
-12.94%
