Devises / SDRL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SDRL: Seadrill Limited
31.02 USD 2.13 (6.43%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SDRL a changé de -6.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.95 et à un maximum de 32.95.
Suivez la dynamique Seadrill Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDRL Nouvelles
- Seadrill Limited (SDRL): A Bull Case Theory
- Seadrill updates executive salaries and roles for senior officers
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Seadrill Stock?
- Seadrill’s joint venture secures two drilling contracts in Angola
- Seadrill's Drillships Secure Key Contracts in the Gulf of America
- 5 Stocks Ben Graham Might Buy, If He Were Alive Today
- Seadrill Limited (SDRL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Nabors Industries (NBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Seadrill estimates liability up to $53 million after UK court ruling
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Patient Capital Management Q2 2025 Investment Review
- Transocean (RIG) Stock: An Underappreciated Offshore Leader
- Seadrill Stock: Weak Outlook, But A Cheap Way To Acquire Additional Rigs (NYSE:SDRL)
- These Fossil Fuels Stocks Rallied As Senate Passed Trump's Tax, Spending Plan
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Citi sees oil prices supported by risk premium, capped by 2026 oversupply
- Seadrill Limited Stock: Tough Times Ahead, So It’s Best To Sell For Now (NYSE:SDRL)
- Top 3 Energy Stocks You'll Regret Missing In Q2 - Noble Corp (NYSE:NE), Nabors Industries (NYSE:NBR)
- Transocean: Strong Near-Term Contract Coverage Reflected In Premium Valuation (RIG)
- Seadrill Limited: Well Positioned For Stormy Market Conditions (NYSE:SDRL)
- Undercovered Dozen: Lamb Weston, Sunnova, Teleperformance, DiDi Global +
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
- Seadrill: Capitulation Is Coming, We're Buying The Dip (NYSE:SDRL)
Range quotidien
30.95 32.95
Range Annuel
17.74 42.36
- Clôture Précédente
- 33.15
- Ouverture
- 32.95
- Bid
- 31.02
- Ask
- 31.32
- Plus Bas
- 30.95
- Plus Haut
- 32.95
- Volume
- 1.991 K
- Changement quotidien
- -6.43%
- Changement Mensuel
- -1.77%
- Changement à 6 Mois
- 23.63%
- Changement Annuel
- -20.66%
20 septembre, samedi