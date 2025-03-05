CotationsSections
Devises / SDRL
Retour à Actions

SDRL: Seadrill Limited

31.02 USD 2.13 (6.43%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SDRL a changé de -6.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.95 et à un maximum de 32.95.

Suivez la dynamique Seadrill Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDRL Nouvelles

Range quotidien
30.95 32.95
Range Annuel
17.74 42.36
Clôture Précédente
33.15
Ouverture
32.95
Bid
31.02
Ask
31.32
Plus Bas
30.95
Plus Haut
32.95
Volume
1.991 K
Changement quotidien
-6.43%
Changement Mensuel
-1.77%
Changement à 6 Mois
23.63%
Changement Annuel
-20.66%
20 septembre, samedi