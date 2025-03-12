FiyatlarBölümler
SDHC
SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A

18.47 USD 0.03 (0.16%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SDHC fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.08 ve Yüksek fiyatı olarak 18.69 aralığında işlem gördü.

Smith Douglas Homes Corp Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.08 18.69
Yıllık aralık
16.28 39.46
Önceki kapanış
18.50
Açılış
18.32
Satış
18.47
Alış
18.77
Düşük
18.08
Yüksek
18.69
Hacim
180
Günlük değişim
-0.16%
Aylık değişim
-4.50%
6 aylık değişim
-5.91%
Yıllık değişim
-51.12%
21 Eylül, Pazar