Валюты / SDHC
SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A
18.60 USD 0.03 (0.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SDHC за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.04, а максимальная — 19.22.
Следите за динамикой Smith Douglas Homes Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SDHC
Дневной диапазон
18.04 19.22
Годовой диапазон
16.28 39.46
- Предыдущее закрытие
- 18.57
- Open
- 19.00
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Low
- 18.04
- High
- 19.22
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- -3.83%
- 6-месячное изменение
- -5.25%
- Годовое изменение
- -50.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.