SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A
18.50 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SDHC para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.27 e o mais alto foi 19.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Smith Douglas Homes Corp Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDHC Notícias
- Smith Douglas Homes Is Well Run And Poised For Growth (NYSE:SDHC)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RMR Group (RMR) Meets Q3 Earnings Estimates
- Cullen/Frost Bankers (CFR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Smith Douglas Homes director George Perdue buys $104k in stock
- Smith Douglas Homes director George Perdue III buys $361,796 in shares
- Smith Douglas Homes Corp. Announces Stock Repurchase Program
- Smith Douglas Homes Corp.: Rating Downgrade On Poor Near-Term Setup
- SDHC stock touches 52-week low at $17.02 amid market challenges
- RBC cuts Smith Douglas Homes price target to $16, keeps rating
- Smith Douglas Homes misses Q1 estimates, shares dip
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Smith Douglas Homes: Earnings Growth Outlook Has Gotten Worse (Rating Downgrade)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
18.27 19.24
Faixa anual
16.28 39.46
- Fechamento anterior
- 18.49
- Open
- 19.10
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Low
- 18.27
- High
- 19.24
- Volume
- 125
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- -4.34%
- Mudança de 6 meses
- -5.76%
- Mudança anual
- -51.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh