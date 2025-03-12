通貨 / SDHC
SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A
18.50 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SDHCの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.27の安値と19.24の高値で取引されました。
Smith Douglas Homes Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SDHC News
- Smith Douglas Homes Is Well Run And Poised For Growth (NYSE:SDHC)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RMR Group (RMR) Meets Q3 Earnings Estimates
- Cullen/Frost Bankers (CFR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Smith Douglas Homes director George Perdue buys $104k in stock
- Smith Douglas Homes director George Perdue III buys $361,796 in shares
- Smith Douglas Homes Corp. Announces Stock Repurchase Program
- Smith Douglas Homes Corp.: Rating Downgrade On Poor Near-Term Setup
- SDHC stock touches 52-week low at $17.02 amid market challenges
- RBC cuts Smith Douglas Homes price target to $16, keeps rating
- Smith Douglas Homes misses Q1 estimates, shares dip
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Smith Douglas Homes: Earnings Growth Outlook Has Gotten Worse (Rating Downgrade)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
18.27 19.24
1年のレンジ
16.28 39.46
- 以前の終値
- 18.49
- 始値
- 19.10
- 買値
- 18.50
- 買値
- 18.80
- 安値
- 18.27
- 高値
- 19.24
- 出来高
- 185
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- -4.34%
- 6ヶ月の変化
- -5.76%
- 1年の変化
- -51.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K