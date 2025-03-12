クォートセクション
通貨 / SDHC
SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A

18.50 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SDHCの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.27の安値と19.24の高値で取引されました。

Smith Douglas Homes Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.27 19.24
1年のレンジ
16.28 39.46
以前の終値
18.49
始値
19.10
買値
18.50
買値
18.80
安値
18.27
高値
19.24
出来高
185
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
-4.34%
6ヶ月の変化
-5.76%
1年の変化
-51.05%
