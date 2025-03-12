货币 / SDHC
SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A
18.64 USD 0.04 (0.22%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SDHC汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点18.22和高点19.30进行交易。
关注Smith Douglas Homes Corp Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SDHC新闻
日范围
18.22 19.30
年范围
16.28 39.46
- 前一天收盘价
- 18.60
- 开盘价
- 18.83
- 卖价
- 18.64
- 买价
- 18.94
- 最低价
- 18.22
- 最高价
- 19.30
- 交易量
- 520
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- -3.62%
- 6个月变化
- -5.04%
- 年变化
- -50.67%
