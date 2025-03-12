Devises / SDHC
SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A
18.47 USD 0.03 (0.16%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SDHC a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.08 et à un maximum de 18.69.
Suivez la dynamique Smith Douglas Homes Corp Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDHC Nouvelles
- Smith Douglas Homes Is Well Run And Poised For Growth (NYSE:SDHC)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RMR Group (RMR) Meets Q3 Earnings Estimates
- Cullen/Frost Bankers (CFR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Smith Douglas Homes director George Perdue buys $104k in stock
- Smith Douglas Homes director George Perdue III buys $361,796 in shares
- Smith Douglas Homes Corp. Announces Stock Repurchase Program
- Smith Douglas Homes Corp.: Rating Downgrade On Poor Near-Term Setup
- SDHC stock touches 52-week low at $17.02 amid market challenges
- RBC cuts Smith Douglas Homes price target to $16, keeps rating
- Smith Douglas Homes misses Q1 estimates, shares dip
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Smith Douglas Homes: Earnings Growth Outlook Has Gotten Worse (Rating Downgrade)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
18.08 18.69
Range Annuel
16.28 39.46
- Clôture Précédente
- 18.50
- Ouverture
- 18.32
- Bid
- 18.47
- Ask
- 18.77
- Plus Bas
- 18.08
- Plus Haut
- 18.69
- Volume
- 180
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- -4.50%
- Changement à 6 Mois
- -5.91%
- Changement Annuel
- -51.12%
20 septembre, samedi