통화 / SDHC
SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A
18.47 USD 0.03 (0.16%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SDHC 환율이 오늘 -0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.08이고 고가는 18.69이었습니다.
Smith Douglas Homes Corp Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
18.08 18.69
년간 변동
16.28 39.46
- 이전 종가
- 18.50
- 시가
- 18.32
- Bid
- 18.47
- Ask
- 18.77
- 저가
- 18.08
- 고가
- 18.69
- 볼륨
- 180
- 일일 변동
- -0.16%
- 월 변동
- -4.50%
- 6개월 변동
- -5.91%
- 년간 변동율
- -51.12%
20 9월, 토요일