SDHC: Smith Douglas Homes Corp Class A
18.17 USD 0.33 (1.78%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SDHC hat sich für heute um -1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.08 bis zu einem Hoch von 18.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smith Douglas Homes Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SDHC News
- Smith Douglas Homes Is Well Run And Poised For Growth (NYSE:SDHC)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RMR Group (RMR) Meets Q3 Earnings Estimates
- Cullen/Frost Bankers (CFR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Analysts Estimate Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Smith Douglas Homes director George Perdue buys $104k in stock
- Smith Douglas Homes director George Perdue III buys $361,796 in shares
- Smith Douglas Homes Corp. Announces Stock Repurchase Program
- Smith Douglas Homes Corp.: Rating Downgrade On Poor Near-Term Setup
- SDHC stock touches 52-week low at $17.02 amid market challenges
- RBC cuts Smith Douglas Homes price target to $16, keeps rating
- Smith Douglas Homes misses Q1 estimates, shares dip
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Smith Douglas Homes: Earnings Growth Outlook Has Gotten Worse (Rating Downgrade)
- Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
18.08 18.69
Jahresspanne
16.28 39.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.50
- Eröffnung
- 18.32
- Bid
- 18.17
- Ask
- 18.47
- Tief
- 18.08
- Hoch
- 18.69
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- -1.78%
- Monatsänderung
- -6.05%
- 6-Monatsänderung
- -7.44%
- Jahresänderung
- -51.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K