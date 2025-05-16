SCHP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi 26.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.87 - 26.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.91 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1747 değerine ulaştı. SCHP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi şu anda 26.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.17% ve USD değerlerini izler. SCHP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHP hisse senedi nasıl alınır? Schwab U.S. TIPs ETF hisselerini şu anki 26.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.89 ve Ask 27.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1747 ve günlük değişim oranı -0.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHP fiyat hareketlerini takip edin.

SCHP hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.68 - 27.19 ve mevcut fiyatı 26.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.89 veya Ask 27.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.11% ve 6 aylık değişim oranı 0.71% değerlerini karşılaştırır. SCHP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi yıllık olarak 27.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.68 - 27.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.91 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. TIPs ETF performansını takip edin.

Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.68 - 27.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHP fiyat hareketlerini izleyin.