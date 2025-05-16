- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF
SCHP fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.87 ve Yüksek fiyatı olarak 26.92 aralığında işlem gördü.
Schwab U.S. TIPs ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHP haberleri
- Inflation angst lingers for investors even as Treasury yields are little moved by Fed minutes
- Cyclical Outlook October 2025: Tariffs, Technology, And Transition
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- How Does The Federal Reserve Set Interest Rates?
- Weekly Economic Pulse: A Goldilocks Rate Cut
- The Economic Hippocratic Oath
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Inflation: Watching Paint Dry
- SCHP: A Low Cost For Inflation Hedging (NYSEARCA:SCHP)
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Have The Bond Vigilantes Dismissed Tariff-Inflation Risk? (null:US10Y)
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- Charts Of Interest
- Growth And Interest Rates
- Weekly Market Pulse: The Crossroads (null:SPX)
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Charting The Neutral Rate With Richard Clarida
- Weekly Market Pulse: The Turkey Leg
- SCHP: 3 Reasons To Consider Buying This ETF (NYSEARCA:SCHP)
- SÃ©chÃ© Environnement: Signing of a Unilateral Purchase Offer With a View to Acquiring Groupe Flamme
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Tariffs, Inflation, And Returns: How Investments Respond To Supply Shocks
- Treasuring Treasuries
Sıkça sorulan sorular
SCHP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi 26.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.87 - 26.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.91 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1747 değerine ulaştı. SCHP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi şu anda 26.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.17% ve USD değerlerini izler. SCHP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SCHP hisse senedi nasıl alınır?
Schwab U.S. TIPs ETF hisselerini şu anki 26.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.89 ve Ask 27.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1747 ve günlük değişim oranı -0.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHP fiyat hareketlerini takip edin.
SCHP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.68 - 27.19 ve mevcut fiyatı 26.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.89 veya Ask 27.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.11% ve 6 aylık değişim oranı 0.71% değerlerini karşılaştırır. SCHP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi yıllık olarak 27.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.68 - 27.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.91 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. TIPs ETF performansını takip edin.
Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.68 - 27.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHP fiyat hareketlerini izleyin.
SCHP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Schwab U.S. TIPs ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 26.91 ve yıllık değişim oranı 2.17% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 26.91
- Açılış
- 26.90
- Satış
- 26.89
- Alış
- 27.19
- Düşük
- 26.87
- Yüksek
- 26.92
- Hacim
- 1.747 K
- Günlük değişim
- -0.07%
- Aylık değişim
- -0.11%
- 6 aylık değişim
- 0.71%
- Yıllık değişim
- 2.17%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.734%
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%