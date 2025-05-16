KotasyonBölümler
Dövizler / SCHP
Geri dön - Hisse senetleri

SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF

26.89 USD 0.02 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCHP fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.87 ve Yüksek fiyatı olarak 26.92 aralığında işlem gördü.

Schwab U.S. TIPs ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHP haberleri

Sıkça sorulan sorular

SCHP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi 26.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.87 - 26.92 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.91 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1747 değerine ulaştı. SCHP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedi şu anda 26.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.17% ve USD değerlerini izler. SCHP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHP hisse senedi nasıl alınır?

Schwab U.S. TIPs ETF hisselerini şu anki 26.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.89 ve Ask 27.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1747 ve günlük değişim oranı -0.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHP fiyat hareketlerini takip edin.

SCHP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Schwab U.S. TIPs ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.68 - 27.19 ve mevcut fiyatı 26.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.89 veya Ask 27.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.11% ve 6 aylık değişim oranı 0.71% değerlerini karşılaştırır. SCHP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi yıllık olarak 27.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.68 - 27.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.91 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. TIPs ETF performansını takip edin.

Schwab U.S. TIPS ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.68 - 27.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHP fiyat hareketlerini izleyin.

SCHP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Schwab U.S. TIPs ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 26.91 ve yıllık değişim oranı 2.17% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
26.87 26.92
Yıllık aralık
25.68 27.19
Önceki kapanış
26.91
Açılış
26.90
Satış
26.89
Alış
27.19
Düşük
26.87
Yüksek
26.92
Hacim
1.747 K
Günlük değişim
-0.07%
Aylık değişim
-0.11%
6 aylık değişim
0.71%
Yıllık değişim
2.17%
09 Ekim, Perşembe
12:30
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:35
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:45
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
USDA WASDE Raporu
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:45
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
30 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
4.734%
Beklenti
Önceki
4.651%
19:45
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki