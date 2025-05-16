КотировкиРазделы
SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF

26.90 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCHP за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.89, а максимальная — 26.91.

Следите за динамикой Schwab U.S. TIPs ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHP сегодня?

Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) сегодня оценивается на уровне 26.90. Инструмент торгуется в пределах 26.89 - 26.91, вчерашнее закрытие составило 26.91, а торговый объем достиг 191. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. TIPs ETF?

Schwab U.S. TIPs ETF в настоящее время оценивается в 26.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.20% и USD. Отслеживайте движения SCHP на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHP?

Вы можете купить акции Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) по текущей цене 26.90. Ордера обычно размещаются около 26.90 или 27.20, тогда как 191 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHP?

Инвестирование в Schwab U.S. TIPs ETF предполагает учет годового диапазона 25.68 - 27.19 и текущей цены 26.90. Многие сравнивают -0.07% и 0.75% перед размещением ордеров на 26.90 или 27.20. Изучайте ежедневные изменения цены SCHP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. TIPS ETF?

Самая высокая цена Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) за последний год составила 27.19. Акции заметно колебались в пределах 25.68 - 27.19, сравнение с 26.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. TIPs ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. TIPS ETF?

Самая низкая цена Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) за год составила 25.68. Сравнение с текущими 26.90 и 25.68 - 27.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHP?

В прошлом Schwab U.S. TIPs ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.91 и 2.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.89 26.91
Годовой диапазон
25.68 27.19
Предыдущее закрытие
26.91
Open
26.90
Bid
26.90
Ask
27.20
Low
26.89
High
26.91
Объем
191
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-0.07%
6-месячное изменение
0.75%
Годовое изменение
2.20%
