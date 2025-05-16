SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF
今日SCHP汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点26.89和高点26.91进行交易。
关注Schwab U.S. TIPs ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCHP新闻
常见问题解答
SCHP股票今天的价格是多少？
Schwab U.S. TIPs ETF股票今天的定价为26.90。它在26.89 - 26.91范围内交易，昨天的收盘价为26.91，交易量达到191。SCHP的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab U.S. TIPs ETF股票是否支付股息？
Schwab U.S. TIPs ETF目前的价值为26.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.20%和USD。实时查看图表以跟踪SCHP走势。
如何购买SCHP股票？
您可以以26.90的当前价格购买Schwab U.S. TIPs ETF股票。订单通常设置在26.90或27.20附近，而191和0.00%显示市场活动。立即关注SCHP的实时图表更新。
如何投资SCHP股票？
投资Schwab U.S. TIPs ETF需要考虑年度范围25.68 - 27.19和当前价格26.90。许多人在以26.90或27.20下订单之前，会比较-0.07%和。实时查看SCHP价格图表，了解每日变化。
Schwab U.S. TIPS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab U.S. TIPS ETF的最高价格是27.19。在25.68 - 27.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. TIPs ETF的绩效。
Schwab U.S. TIPS ETF股票的最低价格是多少？
Schwab U.S. TIPS ETF（SCHP）的最低价格为25.68。将其与当前的26.90和25.68 - 27.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHP股票是什么时候拆分的？
Schwab U.S. TIPs ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.91和2.20%中可见。
- 4.651%