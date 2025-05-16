- 概要
SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF
SCHPの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり26.87の安値と26.92の高値で取引されました。
Schwab U.S. TIPs ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SCHP株の現在の価格は？
Schwab U.S. TIPs ETFの株価は本日26.89です。26.87 - 26.92内で取引され、前日の終値は26.91、取引量は1747に達しました。SCHPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab U.S. TIPs ETFの株は配当を出しますか？
Schwab U.S. TIPs ETFの現在の価格は26.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.17%やUSDにも注目します。SCHPの動きはライブチャートで確認できます。
SCHP株を買う方法は？
Schwab U.S. TIPs ETFの株は現在26.89で購入可能です。注文は通常26.89または27.19付近で行われ、1747や-0.04%が市場の動きを示します。SCHPの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHP株に投資する方法は？
Schwab U.S. TIPs ETFへの投資では、年間の値幅25.68 - 27.19と現在の26.89を考慮します。注文は多くの場合26.89や27.19で行われる前に、-0.11%や0.71%と比較されます。SCHPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. TIPS ETFの株の最高値は？
Schwab U.S. TIPS ETFの過去1年の最高値は27.19でした。25.68 - 27.19内で株価は大きく変動し、26.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. TIPs ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. TIPS ETFの株の最低値は？
Schwab U.S. TIPS ETF(SCHP)の年間最安値は25.68でした。現在の26.89や25.68 - 27.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHPの動きはライブチャートで確認できます。
SCHPの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab U.S. TIPs ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.91、2.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.91
- 始値
- 26.90
- 買値
- 26.89
- 買値
- 27.19
- 安値
- 26.87
- 高値
- 26.92
- 出来高
- 1.747 K
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- -0.11%
- 6ヶ月の変化
- 0.71%
- 1年の変化
- 2.17%
