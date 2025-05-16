- Visão do mercado
SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF
A taxa do SCHP para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.89 e o mais alto foi 26.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab U.S. TIPs ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCHP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SCHP hoje?
Hoje Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) está avaliado em 26.90. O instrumento é negociado dentro de 26.89 - 26.91, o fechamento de ontem foi 26.91, e o volume de negociação atingiu 191. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHP em tempo real.
As ações de Schwab U.S. TIPs ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab U.S. TIPs ETF está avaliado em 26.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.20% e USD. Monitore os movimentos de SCHP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SCHP?
Você pode comprar ações de Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) pelo preço atual 26.90. Ordens geralmente são executadas perto de 26.90 ou 27.20, enquanto 191 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SCHP?
Investir em Schwab U.S. TIPs ETF envolve considerar a faixa anual 25.68 - 27.19 e o preço atual 26.90. Muitos comparam -0.07% e 0.75% antes de enviar ordens em 26.90 ou 27.20. Estude as mudanças diárias de preço de SCHP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab U.S. TIPS ETF?
O maior preço de Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) no último ano foi 27.19. As ações oscilaram bastante dentro de 25.68 - 27.19, e a comparação com 26.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab U.S. TIPs ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab U.S. TIPS ETF?
O menor preço de Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) no ano foi 25.68. A comparação com o preço atual 26.90 e 25.68 - 27.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHP?
No passado Schwab U.S. TIPs ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.91 e 2.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.91
- Open
- 26.90
- Bid
- 26.90
- Ask
- 27.20
- Low
- 26.89
- High
- 26.91
- Volume
- 191
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- -0.07%
- Mudança de 6 meses
- 0.75%
- Mudança anual
- 2.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%