SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF
Der Wechselkurs von SCHP hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.87 bis zu einem Hoch von 26.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab U.S. TIPs ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCHP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SCHP heute?
Die Aktie von Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) notiert heute bei 26.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.87 - 26.92 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.91 und das Handelsvolumen erreichte 1747. Das Live-Chart von SCHP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SCHP Dividenden?
Schwab U.S. TIPs ETF wird derzeit mit 26.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHP zu verfolgen.
Wie kaufe ich SCHP-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) zum aktuellen Kurs von 26.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.89 oder 27.19 platziert, während 1747 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SCHP-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab U.S. TIPs ETF müssen die jährliche Spanne 25.68 - 27.19 und der aktuelle Kurs 26.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.11% und 0.71%, bevor sie Orders zu 26.89 oder 27.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. TIPS ETF?
Der höchste Kurs von Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) im vergangenen Jahr lag bei 27.19. Innerhalb von 25.68 - 27.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab U.S. TIPs ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. TIPS ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) im Laufe des Jahres betrug 25.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.89 und der Spanne 25.68 - 27.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SCHP statt?
Schwab U.S. TIPs ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.91 und 2.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.91
- Eröffnung
- 26.90
- Bid
- 26.89
- Ask
- 27.19
- Tief
- 26.87
- Hoch
- 26.92
- Volumen
- 1.747 K
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- -0.11%
- 6-Monatsänderung
- 0.71%
- Jahresänderung
- 2.17%
