SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF
Le taux de change de SCHP a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.90 et à un maximum de 26.94.
Suivez la dynamique Schwab U.S. TIPs ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SCHP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SCHP aujourd'hui ?
L'action Schwab U.S. TIPs ETF est cotée à 26.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.90 - 26.94, a clôturé hier à 26.89 et son volume d'échange a atteint 1664. Le graphique en temps réel du cours de SCHP présente ces mises à jour.
L'action Schwab U.S. TIPs ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab U.S. TIPs ETF est actuellement valorisé à 26.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHP.
Comment acheter des actions SCHP ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. TIPs ETF au cours actuel de 26.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.91 ou de 27.21, le 1664 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SCHP ?
Investir dans Schwab U.S. TIPs ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.68 - 27.19 et le prix actuel 26.91. Beaucoup comparent -0.04% et 0.79% avant de passer des ordres à 26.91 ou 27.21. Consultez le graphique du cours de SCHP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. TIPS ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab U.S. TIPS ETF l'année dernière était 27.19. Au cours de 25.68 - 27.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. TIPs ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. TIPS ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) sur l'année a été 25.68. Sa comparaison avec 26.91 et 25.68 - 27.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SCHP a-t-elle été divisée ?
Schwab U.S. TIPs ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.89 et 2.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.89
- Ouverture
- 26.93
- Bid
- 26.91
- Ask
- 27.21
- Plus Bas
- 26.90
- Plus Haut
- 26.94
- Volume
- 1.664 K
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- -0.04%
- Changement à 6 Mois
- 0.79%
- Changement Annuel
- 2.24%
- 4.651%