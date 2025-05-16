CotizacionesSecciones
SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF

26.89 USD 0.02 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCHP de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.87, mientras que el máximo ha alcanzado 26.92.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab U.S. TIPs ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SCHP hoy?

Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) se evalúa hoy en 26.89. El instrumento se negocia dentro de 26.87 - 26.92; el cierre de ayer ha sido 26.91 y el volumen comercial ha alcanzado 1747. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SCHP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab U.S. TIPs ETF?

Schwab U.S. TIPs ETF se evalúa actualmente en 26.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.17% y USD. Monitoree los movimientos de SCHP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SCHP?

Puede comprar acciones de Schwab U.S. TIPs ETF (SCHP) al precio actual de 26.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.89 o 27.19, mientras que 1747 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SCHP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SCHP?

Invertir en Schwab U.S. TIPs ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.68 - 27.19 y el precio actual 26.89. Muchos comparan -0.11% y 0.71% antes de colocar órdenes en 26.89 o 27.19. Estudie los cambios diarios de precios de SCHP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab U.S. TIPS ETF?

El precio más alto de Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) en el último año ha sido 27.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.68 - 27.19, una comparación con 26.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab U.S. TIPs ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab U.S. TIPS ETF?

El precio más bajo de Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) para el año ha sido 25.68. La comparación con los actuales 26.89 y 25.68 - 27.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SCHP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SCHP?

En el pasado, Schwab U.S. TIPs ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.91 y 2.17% después de las acciones corporativas.

Rango diario
26.87 26.92
Rango anual
25.68 27.19
Cierres anteriores
26.91
Open
26.90
Bid
26.89
Ask
27.19
Low
26.87
High
26.92
Volumen
1.747 K
Cambio diario
-0.07%
Cambio mensual
-0.11%
Cambio a 6 meses
0.71%
Cambio anual
2.17%
09 octubre, jueves
12:30
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:35
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial
Act.
Pronós.
Prev.
16:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
4.734%
Pronós.
Prev.
4.651%
19:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.