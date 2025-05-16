- Panoramica
SCHP: Schwab U.S. TIPs ETF
Il tasso di cambio SCHP ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.90 e ad un massimo di 26.94.
Segui le dinamiche di Schwab U.S. TIPs ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCHP News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SCHP oggi?
Oggi le azioni Schwab U.S. TIPs ETF sono prezzate a 26.91. Viene scambiato all'interno di 26.90 - 26.94, la chiusura di ieri è stata 26.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 1664. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab U.S. TIPs ETF pagano dividendi?
Schwab U.S. TIPs ETF è attualmente valutato a 26.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHP.
Come acquistare azioni SCHP?
Puoi acquistare azioni Schwab U.S. TIPs ETF al prezzo attuale di 26.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.91 o 27.21, mentre 1664 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SCHP?
Investire in Schwab U.S. TIPs ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.68 - 27.19 e il prezzo attuale 26.91. Molti confrontano -0.04% e 0.79% prima di effettuare ordini su 26.91 o 27.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. TIPS ETF?
Il prezzo massimo di Schwab U.S. TIPS ETF nell'ultimo anno è stato 27.19. All'interno di 25.68 - 27.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. TIPs ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. TIPS ETF?
Il prezzo più basso di Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) nel corso dell'anno è stato 25.68. Confrontandolo con gli attuali 26.91 e 25.68 - 27.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHP?
Schwab U.S. TIPs ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.89 e 2.24%.
- Chiusura Precedente
- 26.89
- Apertura
- 26.93
- Bid
- 26.91
- Ask
- 27.21
- Minimo
- 26.90
- Massimo
- 26.94
- Volume
- 1.664 K
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- -0.04%
- Variazione Semestrale
- 0.79%
- Variazione Annuale
- 2.24%
