Dövizler / SBRA
SBRA: Sabra Health Care REIT Inc
18.71 USD 0.15 (0.80%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBRA fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.64 ve Yüksek fiyatı olarak 18.86 aralığında işlem gördü.
Sabra Health Care REIT Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SBRA haberleri
Günlük aralık
18.64 18.86
Yıllık aralık
15.60 20.03
- Önceki kapanış
- 18.86
- Açılış
- 18.86
- Satış
- 18.71
- Alış
- 19.01
- Düşük
- 18.64
- Yüksek
- 18.86
- Hacim
- 3.942 K
- Günlük değişim
- -0.80%
- Aylık değişim
- -1.63%
- 6 aylık değişim
- 6.67%
- Yıllık değişim
- -0.48%
21 Eylül, Pazar