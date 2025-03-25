FiyatlarBölümler
Dövizler / SBRA
Geri dön - Hisse senetleri

SBRA: Sabra Health Care REIT Inc

18.71 USD 0.15 (0.80%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBRA fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.64 ve Yüksek fiyatı olarak 18.86 aralığında işlem gördü.

Sabra Health Care REIT Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBRA haberleri

Günlük aralık
18.64 18.86
Yıllık aralık
15.60 20.03
Önceki kapanış
18.86
Açılış
18.86
Satış
18.71
Alış
19.01
Düşük
18.64
Yüksek
18.86
Hacim
3.942 K
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
-1.63%
6 aylık değişim
6.67%
Yıllık değişim
-0.48%
21 Eylül, Pazar