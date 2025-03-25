通貨 / SBRA
SBRA: Sabra Health Care REIT Inc
18.86 USD 0.16 (0.86%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SBRAの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり18.54の安値と18.94の高値で取引されました。
Sabra Health Care REIT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SBRA News
- Cool Enough For Cuts
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Truist Securities raises Sabra Healthcare REIT stock price target to $20
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Dow Jones Futures: Palantir Leads Rally Off Lows, But Look At This; Walmart Earnings Due.
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Sabra Health Care REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SBRA)
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sabra (SBRA) Q2 Revenue Jumps 7.4%
- Sabra (SBRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Sabra Healthcare (SBRA) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Sabra Healthcare REIT Q2 2025 presentation: Strategic positioning drives 4% NAFFO growth
- Sabra earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- CareTrust REIT Is Just Getting Started (NYSE:CTRE)
- Sabra Health Care REIT: High Dividend And Growth Potential (NASDAQ:SBRA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Highwoods Props (NYSE:HIW), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Dividend Investor's Quick-And-Dirty Guide To The Senate Budget Bill
- Sabra Health Care REIT, Inc. to Participate in Nareit’s REITweek 2025 Investor Conference and Attend ASHA’s 2025 Mid-Year Meeting
- Embrace The Fear: 2 Safe-Havens To Take Shelter In During The Market Storm
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
1日のレンジ
18.54 18.94
1年のレンジ
15.60 20.03
- 以前の終値
- 18.70
- 始値
- 18.55
- 買値
- 18.86
- 買値
- 19.16
- 安値
- 18.54
- 高値
- 18.94
- 出来高
- 4.226 K
- 1日の変化
- 0.86%
- 1ヶ月の変化
- -0.84%
- 6ヶ月の変化
- 7.53%
- 1年の変化
- 0.32%
