クォートセクション
通貨 / SBRA
株に戻る

SBRA: Sabra Health Care REIT Inc

18.86 USD 0.16 (0.86%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SBRAの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり18.54の安値と18.94の高値で取引されました。

Sabra Health Care REIT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBRA News

1日のレンジ
18.54 18.94
1年のレンジ
15.60 20.03
以前の終値
18.70
始値
18.55
買値
18.86
買値
19.16
安値
18.54
高値
18.94
出来高
4.226 K
1日の変化
0.86%
1ヶ月の変化
-0.84%
6ヶ月の変化
7.53%
1年の変化
0.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K