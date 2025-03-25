통화 / SBRA
SBRA: Sabra Health Care REIT Inc
18.71 USD 0.15 (0.80%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBRA 환율이 오늘 -0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.64이고 고가는 18.86이었습니다.
Sabra Health Care REIT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBRA News
- Cool Enough For Cuts
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Truist Securities raises Sabra Healthcare REIT stock price target to $20
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Dow Jones Futures: Palantir Leads Rally Off Lows, But Look At This; Walmart Earnings Due.
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Sabra Health Care REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SBRA)
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sabra (SBRA) Q2 Revenue Jumps 7.4%
- Sabra (SBRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Sabra Healthcare (SBRA) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Sabra Healthcare REIT Q2 2025 presentation: Strategic positioning drives 4% NAFFO growth
- Sabra earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- CareTrust REIT Is Just Getting Started (NYSE:CTRE)
- Sabra Health Care REIT: High Dividend And Growth Potential (NASDAQ:SBRA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Highwoods Props (NYSE:HIW), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Dividend Investor's Quick-And-Dirty Guide To The Senate Budget Bill
- Sabra Health Care REIT, Inc. to Participate in Nareit’s REITweek 2025 Investor Conference and Attend ASHA’s 2025 Mid-Year Meeting
- Embrace The Fear: 2 Safe-Havens To Take Shelter In During The Market Storm
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
일일 변동 비율
18.64 18.86
년간 변동
15.60 20.03
- 이전 종가
- 18.86
- 시가
- 18.86
- Bid
- 18.71
- Ask
- 19.01
- 저가
- 18.64
- 고가
- 18.86
- 볼륨
- 3.942 K
- 일일 변동
- -0.80%
- 월 변동
- -1.63%
- 6개월 변동
- 6.67%
- 년간 변동율
- -0.48%
20 9월, 토요일