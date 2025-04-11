Divisas / SBRA
SBRA: Sabra Health Care REIT Inc
18.70 USD 0.17 (0.90%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBRA de hoy ha cambiado un -0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.68, mientras que el máximo ha alcanzado 19.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sabra Health Care REIT Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
18.68 19.03
Rango anual
15.60 20.03
- Cierres anteriores
- 18.87
- Open
- 18.92
- Bid
- 18.70
- Ask
- 19.00
- Low
- 18.68
- High
- 19.03
- Volumen
- 4.405 K
- Cambio diario
- -0.90%
- Cambio mensual
- -1.68%
- Cambio a 6 meses
- 6.61%
- Cambio anual
- -0.53%
