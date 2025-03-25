КотировкиРазделы
SBRA: Sabra Health Care REIT Inc

18.87 USD 0.32 (1.67%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBRA за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.84, а максимальная — 19.13.

Следите за динамикой Sabra Health Care REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.84 19.13
Годовой диапазон
15.60 20.03
Предыдущее закрытие
19.19
Open
19.09
Bid
18.87
Ask
19.17
Low
18.84
High
19.13
Объем
2.992 K
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
-0.79%
6-месячное изменение
7.58%
Годовое изменение
0.37%
