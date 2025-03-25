Валюты / SBRA
SBRA: Sabra Health Care REIT Inc
18.87 USD 0.32 (1.67%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBRA за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.84, а максимальная — 19.13.
Следите за динамикой Sabra Health Care REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBRA
- Cool Enough For Cuts
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Truist Securities raises Sabra Healthcare REIT stock price target to $20
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Dow Jones Futures: Palantir Leads Rally Off Lows, But Look At This; Walmart Earnings Due.
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Sabra Health Care REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SBRA)
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sabra (SBRA) Q2 Revenue Jumps 7.4%
- Sabra (SBRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Sabra Healthcare (SBRA) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Sabra Healthcare REIT Q2 2025 presentation: Strategic positioning drives 4% NAFFO growth
- Sabra earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- CareTrust REIT Is Just Getting Started (NYSE:CTRE)
- Sabra Health Care REIT: High Dividend And Growth Potential (NASDAQ:SBRA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Highwoods Props (NYSE:HIW), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Dividend Investor's Quick-And-Dirty Guide To The Senate Budget Bill
- Sabra Health Care REIT, Inc. to Participate in Nareit’s REITweek 2025 Investor Conference and Attend ASHA’s 2025 Mid-Year Meeting
- Embrace The Fear: 2 Safe-Havens To Take Shelter In During The Market Storm
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
Дневной диапазон
18.84 19.13
Годовой диапазон
15.60 20.03
- Предыдущее закрытие
- 19.19
- Open
- 19.09
- Bid
- 18.87
- Ask
- 19.17
- Low
- 18.84
- High
- 19.13
- Объем
- 2.992 K
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- -0.79%
- 6-месячное изменение
- 7.58%
- Годовое изменение
- 0.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.