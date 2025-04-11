Währungen / SBRA
SBRA: Sabra Health Care REIT Inc
18.86 USD 0.16 (0.86%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBRA hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.54 bis zu einem Hoch von 18.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sabra Health Care REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SBRA News
- Cool Enough For Cuts
- Mizuho hebt Kursziel für Omega Healthcare an, bleibt aber bei "Neutral"
- Mizuho raises Omega Healthcare Investors stock price target to $40
- Truist Securities raises Sabra Healthcare REIT stock price target to $20
- Omega Healthcare Investors (OHI): 6.35% Yield, Impressive Execution, And Cheap Valuation
- Dow Jones Futures: Palantir Leads Rally Off Lows, But Look At This; Walmart Earnings Due.
- CareTrust REIT: One Of My Top REITs Has Crushed The Market, I'm Still Bullish (NYSE:CTRE)
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- Sabra Healthcare REIT stock price target raised to $22 at Citizens JMP
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Sabra Health Care REIT, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SBRA)
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sabra (SBRA) Q2 Revenue Jumps 7.4%
- Sabra (SBRA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Sabra Healthcare (SBRA) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Sabra Healthcare REIT Q2 2025 presentation: Strategic positioning drives 4% NAFFO growth
- Sabra earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- CareTrust REIT Is Just Getting Started (NYSE:CTRE)
- Sabra Health Care REIT: High Dividend And Growth Potential (NASDAQ:SBRA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Highwoods Props (NYSE:HIW), Healthpeak Properties (NYSE:DOC)
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- The Dividend Investor's Quick-And-Dirty Guide To The Senate Budget Bill
- Sabra Health Care REIT, Inc. to Participate in Nareit’s REITweek 2025 Investor Conference and Attend ASHA’s 2025 Mid-Year Meeting
- Embrace The Fear: 2 Safe-Havens To Take Shelter In During The Market Storm
Tagesspanne
18.54 18.94
Jahresspanne
15.60 20.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.70
- Eröffnung
- 18.55
- Bid
- 18.86
- Ask
- 19.16
- Tief
- 18.54
- Hoch
- 18.94
- Volumen
- 4.226 K
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- -0.84%
- 6-Monatsänderung
- 7.53%
- Jahresänderung
- 0.32%
