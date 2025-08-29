Dövizler / SBH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SBH: Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin
15.50 USD 0.07 (0.45%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBH fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.18 ve Yüksek fiyatı olarak 15.55 aralığında işlem gördü.
Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBH haberleri
- DICK'S Sporting Goods' 5% Comp Growth: What's Fueling It?
- Coty's Adjusted EBITDA Margin Up 60 Bps in FY25: Can It Hold in FY26?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging J. Sainsbury (JSAIY) This Year?
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- ULTA's Fragrance Category Grows Double Digits in Q2: Trend to Watch?
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, BuildABear Workshop, Equity Bancshares, Ardmore Shipping and Sally Beauty
- Zacks.com featured highlights include Sally Beauty, Broadstone Net Lease and Opus Genetics
- The Under $20 Breakout Trio Investors Shouldn't Ignore
- 5 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Canaccord, Sally Beauty için hedef fiyatı 15 dolardan 19 dolara yükseltti
- Sally Beauty stock price target raised to $19 from $15 at Canaccord
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are Investors Undervaluing Sally Beauty (SBH) Right Now?
- Sally Beauty Holdings hissesi 14,79 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Sally Beauty Holdings stock hits 52-week high at $14.79
- Why Fast-paced Mover Sally Beauty (SBH) Is a Great Choice for Value Investors
- Will Sally Beauty's Strategies & Happy Beauty Concept Power Growth?
- Best Momentum Stocks to Buy for September 8th
- Best Value Stocks to Buy for September 8th
- Upbound: Onwards To Growing Brand Visibility Into 2026 Amid High Retailing Activity
- Sally Beauty price target raised to $16 from $13 at TD Cowen
- Signet Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Same-Store Sales Up Y/Y
- Ulta Beauty Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
Günlük aralık
15.18 15.55
Yıllık aralık
7.54 15.92
- Önceki kapanış
- 15.57
- Açılış
- 15.50
- Satış
- 15.50
- Alış
- 15.80
- Düşük
- 15.18
- Yüksek
- 15.55
- Hacim
- 2.097 K
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- 12.73%
- 6 aylık değişim
- 71.27%
- Yıllık değişim
- 14.81%
21 Eylül, Pazar