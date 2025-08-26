货币 / SBH
SBH: Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin
15.35 USD 0.29 (1.93%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBH汇率已更改1.93%。当日，交易品种以低点14.99和高点15.40进行交易。
关注Sally Beauty Holdings Inc (Name to be changed from Sally Holdin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.99 15.40
年范围
7.54 15.92
- 前一天收盘价
- 15.06
- 开盘价
- 15.08
- 卖价
- 15.35
- 买价
- 15.65
- 最低价
- 14.99
- 最高价
- 15.40
- 交易量
- 2.141 K
- 日变化
- 1.93%
- 月变化
- 11.64%
- 6个月变化
- 69.61%
- 年变化
- 13.70%
